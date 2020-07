Calciomercato Napoli, offerto Thauvin: i dettagli

Florian Thauvin proposto al Napoli per la prossima stagione. La notizia arriva dall’edizione odierna dellaGazzetta dello Sport, secondo cui l’ala sarebbe stata proposta anche al Milan. Così la rosea: “Ala destra col vizietto del gol si propone in Italia. Identikit preciso per Florian Thauvin, stella del Marsiglia accostato al Milan.

Qualità e guizzo imprevedibile: è un’opzione per il Diavolo, con l’ostacolo del costo del cartellino che supera i 15 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza nel 2021. Chi lo vuole dovrà fare i conti col Marsiglia e magari anche con il Napoli a cui è stato proposto. Thauvin chiama Italia, chi risponderà?”.

