Conte: “Non si può tornare ora alla normalità, se i numeri migliorano prenderemo nuovi provvedimenti”

L’intervento del premier Giuseppe Conte sull’emergenza Coronavirus alla Camera dei Deputati ha toccato vari argomenti: “Il governo ha sempre compreso la gravità del momento e proprio per questo non ha mai inteso procedere per via estemporanea, improvvisata: c’è stato accurato bilanciamento di tutti gli interessi e i valori coinvolti, buona parte dei quali di rango costituzionale. Lo dico in maniera chiara, a costo di apparire impopolare. Il governo non può assicurare in modo immediato il ritorno alla normalità. Se nei prossimi giorni la curva dei contagi non dovesse crescere allenteremo ulteriormente le misure assicurando l’apertura in sicurezza del commercio al dettaglio, della ristorazione, dei servizi alla persona” le sue parole riportate da Open.