Bollettino Protezione Civile, è record di guariti

Mai così tanti in un giorno solo

Nella conseuta conferenza stampa delle ore 18:00, la Protezione Civile ha diramato i dati relativi all’emergenza coronavirus. Tra i numeri elencati spicca il dato record dei guariti in un solo giorno che sono 2943 portando cosi il dato totale a 54543. Sono in calo anche i ricoveri in terapia intesiva che sono 2.384, -87 rispetto a ieri. Invece il numero di decessi giornalieri è di 437 persone.

