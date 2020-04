Feltri abbassa i toni:”Sono stato frainteso, mie affermazioni strumentalizzate”[FOTO]

Dopo le polemiche di questi giorni sul Sud

Sono stati giorni in fuocati per Vittorio Feltri, che in numerose ospitate televisive non ha risparmiato da critiche il Sud Italia. Lo stesso direttore di Libero ha provato attraverso un Teewt di chiarire le sue dichiarazioni: “Mi pare del tutto evidente che il Sud e la sua gente siano economicamente inferiori rispetto al Nord. Chi non lo riconosce è in malafede. L’antropologia non c’entra con il portafogli. Noto ancora una volta che le mie affermazioni vengono strumentalizzate in modo indegno”.

Mi pare del tutto evidente che il Sud e la sua gente siano economicamente inferiori rispetto al Nord. Chi non lo riconosce è in malafede. L’antropologia non c’entra con il portafogli. Noto ancora una volta che le mie affermazioni vengono strumentalizzate in modo indegno. — Vittorio Feltri (@vfeltri) April 22, 2020

