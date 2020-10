L’AVVERSARIO – C’è la Polonia ad attendere l’Italia in Nations League

Per la terza giornata dei gironi di Nations League l’Italia va a far visita alla Polonia. Gli azzurri reduci dall’amichevole contro la Moldova vinta per 6-0, sono primi nel gruppo 1 di Lega A con 4 punti, seguono Olanda e la stessa Polonia a pari punti. La partita si disputerà allo Stadion Energa Gdańsk di Danzica alle ore 20.45 e sarà visibile su Rai 1.

La Polonia in campo

L’ultimo impegno amichevole ha visto i polacchi dominare sulla Finlandia, battendoli per 5-1 con gol di Milik, Piatek e tripletta di Grosicki. La nazionale polacca gode di un reparto avanzato veramente invidiabile composto Piatek e Milik, ben noti al nostro campionato, Robert Lewandowski e Grosicki. Alla squadra di Brzeczek piace avere in mano il gioco, come lo si è visto nel match del 7 ottobre, e non lasciar respirare i difensori avversari con un pressing costante, questo porta la retroguardia avversaria a commettere errori, sui quali i polacchi sono bravi a capitalizzare.

Le probabili formazioni del match

Polonia (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus; Szymanski, Klich, Krychowiak, Grosicki; Milik, Lewandowski. All. Brzeczek

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Kean. All. Mancini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

I precedenti

Sono 16 i precedenti tra Polonia e Italia, con gli azzurri che hanno vinto 6 volte contro le 3 dei polacchi, sono 7 i pareggi. Le due nazionali si sono già incontrate l’anno scorso sempre in Nations League, il match d’andata, giocatosi allo Stadio Dall’Ara, finì 1-1 mentre al ritorno la squadra di Mancini ha vinse per 1-0 grazie a una rete di Biraghi negli ultimi istanti di gara.

Ad arbitrare la partita sarà José María Sánchez. Per lo Spagnolo è la prima direzione di una gara tra nazionali, ma non è la prima volta che incontra un’italiana, infatti ha diretto Gent-Roma in Europa League lo scorso 27 febbraio in occasione del ritorno dei sedicesimi di Europa League.

Alessandro Santacroce

