Napoli, il report dell’allenamento di oggi. Terapie per Insigne

Il report dell’allenamento

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli ha reso noto il report dell’allenamento odierno. Ecco quanti riportato:

“Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. La squadra in avvio ha svolto riscaldamento e torello. Successivamente esercitazione tecnica e lavoro finalizzato al possesso palla individuale. Chiusura con partitella a campo ridotto e seduta aerobica. Terapie e palestra per Insigne.”

