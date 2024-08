Napoli-Parma, Pecchia: “Ne usciamo moralmente vincitori”

Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli.

Fabio Pecchia ha parlato brevemente ai microfoni di DAZN dopo Napoli-Parma. Dopo essere stati in vantaggio per quasi l’intero match la squadra di casa riesce a ribaltare il risultato vincendo per 2-1.

Fabio Pecchia riserva comunque belle parole per i suoi giocatori:

“Grande partita, grande personalità, grandi i miei uomini, usciamo vincitori dal campo dal punto di vista morale. Mi porto la voglia di giocare, di fare sempre la partita e ci siamo riusciti. Nel corso del primo tempo abbiamo creato tante occasioni, anche nel secondo. Ho visto tanta energia e grande intelligenza, complimenti a tutti i miei, è una partita che ci porteremo dietro e dovremo prenderne grande spunto. Io on parlo degli arbitri, nè degli episodi, parlo dei miei. È un inizio di campionato che deve dare ai miei ragazzi la voglia di continuare a migliorarsi, cercando di giocare tutte le partite per vincere.”

Una breve parentesi anche sul clima che si è respirato al Maradona:

“Sono tornato al Maradona, il clima è fantastico! Auguro a tutto l’ambiente che la squadra per come è stata costruita giochi per il vertice.”

Fonte foto in evidenza – Flickr.com

