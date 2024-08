Napoli-Parma, Conte: “Prestazione di cuore contro ottima squadra”

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della vittoria contro il Parma.

Il Napoli porta a casa altri tre punti grazie alla vittoria casalinga contro il Parma; Antonio Conte ha commentato la vittoria ai microfoni di DAZN.

Di seguito le sue parole:

“Quando Lukaku ha segnato sono andato in campo per dire di prendere il pallone e continuare a giocare perché eravamo in parità e c’erano ancora 10 minuti di recupero. Poi abbiamo fatto il secondo gol, è stata una prestazione di cuore contro un’ottima squadra, avevo avvertito tutti in conferenza. Il Parma ha ottimi giocatori, se va in pressing e gli lasci campo ti può far gol, potevamo fare meglio sul primo gol che abbiamo concesso. Prendiamo questi tre punti sapendo che ci sarà da lavorare.”

Sul calciomercato afferma:

“Assurdo che termini dopo tre giornate di campionato. Il calcio è in evoluzione, spero che questa regola cambi, lo dico per tutte le squadre altrimenti diventa molto difficile. Oggi avevamo Lobotka e Anguissa e in panchina non c’era nessuno, i ragazzi che erano con noi sono andati in prestito, abbiamo dovuto fare una preghiera sperando che andasse tutto bene. Mi auguro che in futuro il calciomercato finisca prima dell’inizio del campionato, è una regola assurda. Cercheremo di sfruttare la sosta con Neres, mentre McTominay e Gilmour partono per la nazionale e torneranno la prossima settimana, diventa difficile. Onore ai ragazzi che hanno dato tutto e non hanno mollato in una partita difficile. Dobbiamo essere più incisivi sulle palle inattive e fare più gol a tutti, c’è tanto da lavorare, abbiamo iniziato questa ricostruzione sulla base di 10-12 calciatori. Sono arrivati calciatori buoni, abbiamo avuto grandi difficoltà, il mercato è stato bloccato per tante vicende. Adesso non ci resta che lavorare, sono arrivati giocatori per riempire caselle, non su una rosa strutturata, con la vendita di Osimhen avremmo completato di più la situazione, ma è successo quello che è successo e siamo contenti così.”

