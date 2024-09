Neres rapinato dopo Napoli-Parma: i dettagli sull’accaduto

L’attaccante del Napoli David Neres è stato rapinato a Fuorigrotta al termine della sfida di campionato contro il Parma.

David Neres è stato rapinato nella serata di ieri. L’attaccante stava rientrando nel proprio hotel in compagnia di sua moglie al termine della sfida tra Napoli e Parma. La disavventura sarebbe avvenuta a Fuorigrotta, non lontano dallo Stadio Diego Armando Maradona.

Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato la vicenda nel dettaglio:

“David Neres stava rientrando in albergo, al Parker’s, dopo la rimonta sul Parma al Maradona e la vittoria del Napoli che lo ha visto protagonista in campo. Era in un van nero, guidato da un conducente, insieme alla moglie. Quando a Fuorigrotta, due persone a bordo di una motocicletta si sono avvicinate al mezzo di trasporto. Approfittando del traffico, uno di loro ha estratto una pistola e con il calcio dell’arma ha sfondato il vetro del van. Poi tutto è successo in pochi istanti. Il rapinatore ha minacciato con la pistola il calciatore del Napoli, costringendolo a farsi consegnare l’orologio. L’azzurro è poi stato prima accompagnato alla polizia per la denuncia poi in albergo, dove peraltro erano ad attenderlo alcuni tifosi. Neres è uscito dal van ed è entrato dritto in albergo.”

