Futuro Osimhen, tre ipotesi da considerare in extremis

La Gazzetta dello Sport si è soffermata su tre ipotesi relative al futuro dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Il calciomercato estivo è ormai terminato, tuttavia si continua a parlare del futuro di Victor Osimhen.

La Gazzetta dello Sport parla di tre possibilità che possono essere ancora prese in considerazione:

“Osimhen al Maradona non c’è, ma la sua presenza si avverte lo stesso. Negli interrogativi della città, nel dibattito dei bar, nella fantasia dei tifosi. A Napoli tiene ancora banco il caso Victor, risolto soltanto in parte con la mancata cessione alla deadline del calciomercato. Ufficialmente, da ieri il nigeriano è fuori rosa a tempo indeterminato e ora esistono due strade per provare a chiudere senza ulteriori strascichi la vicenda. La prima, sulla carta la più semplice: da oggi il ds Giovanni Manna e il suo agente Roberto Calenda si mettono alla ricerca di un nuovo club in Arabia Saudita con cui poter chiudere un affare reso ancora più complicato dal clamoroso strappo di venerdì, quando Osimhen aveva raggiunto un accordo faraonico con l’Al Ahli a 40 milioni netti a stagione, per quattro anni, garantendosi pure una clausola rescissoria per l’Europa valida già dalla prossima sessione di Mercato. Insomma, avrebbe vinto su tutta linea. E invece De Laurentiis ha fermato tutto, ritenendo insufficiente la proposta da 70 milioni più bonus per il suo cartellino. La possibilità che Victor Osimhen possa andare via in questi giorni è piuttosto remota. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport sono rimaste aperte tre soluzioni per la punta: Turchia, Arabia Saudita e quel Qatar che potrebbe rappresentare una soluzione ponte per poi trasferirsi al Psg. Si tratta chiaramente di un’ipotesi. Conte è stato lapidario anche su un possibile attacco composto da Lukaku e Osimhen.”

