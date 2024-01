Corriere della Sera – Duello Napoli-Milan per Brassier del Brest

L’edizione odierna del quotidiano, si è concentrata sul mercato in entrata della Serie A. Ad attirare l’attenzione sono state Napoli e Milan, ambedue interessate allo stesso giocatore. Trattasi di Brassier del Brest, il centrale ha attirato da tempo l’attenzione dei rossoneri, che però sognano come primissimo colpo Alessandro Buongiorno. A Kjaer non verrà rinnovato il contratto, dunque, si punta anche ad un obiettivo più concreto come Nianzou del Siviglia.

Tuttavia, a irrompere nei sogni dei milanisti ci pensa il Napoli di De Laurentiis, che si è messo in corsa per Brassier. I partenopei hanno effettuato un sondaggio, oltre a quelli già fatti per Perez dell’Udinese e Theate del Rennes. Intanto il patron azzurro sta cercando di prendere Barak dalla Fiorentina.

