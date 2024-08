Tutti gli acquisti del mercato estivo del Napoli

Ripercorriamo tutti gli acquisti del Napoli nel corso del mercato estivo che si è concluso proprio tra pochissime ore.

Quali sono i risultati del mercato estivo del Napoli? Come tutte le squadre italiane il club di Aurelio De Laurentiis si è impegnato il più possibile al fine di rafforzare la propria rosa. Tra poche ore il calciomercato terminerà, dunque ripercorriamo tutti i gli acquisti della Società.

L’arrivo in panchina di Antonio Conte

Il primo nome della lista non può non essere il tecnico Antonio Conte. Il comunicato ufficiale del suo arrivo è datato 5 giugno 2024, precisamente una settimana dopo la nota ufficiale sull’arrivo di Giovanni Manna, nuovo Direttore sportivo. Antonio Conte è stato più volte definito il migliore acquisto del mercato azzurro. Non appena arrivato nel club l’allenatore si è messo subito a lavoro con la squadra e si sarebbe impegnato attivamente insieme alla Società a portare in maglia azzurra più giocatori. Al momento un giudizio completo è prematuro, ma le sue buone intenzioni sono indubbie.

I due acquisti in difesa:

In relazione al reparto difensivo il Napoli ha effettuato due acquisti. Il primo viene proprio dalla Serie A, per la precisione dal Torino: si tratta di Alessandro Buongiorno. Il giocatore classe 1999 è stato acquistato dal club a titolo definitivo. Dopo una lunga trattativa con il club granata la cifra dell’affare è stata pari a 35 milioni di euro e l’accordo è quinquennale. Altro acquisto in difesa è Rafa Marin, arrivato dal Real Madrid. È stato proprio lui il primo acquisto del Napoli dall’arrivo di Conte. Rafa Marin viene acquistato per circa 12 milioni ed anche lui firma un contratto quinquennale.

Due nuovi azzurri per il centrocampo

Dalla difesa al centrocampo, anche in questo caso il Napoli rafforza l’organico con due acquisti. Il primo è Leonardo Spinazzola, che si trasferisce al Napoli a parametro zero dopo ben cinque stagioni con la maglia della Roma. Poi c’è Billy Gilmour, acquisto molto più recente: il comunicato ufficiale da parte del Napoli è arrivato infatti nella giornata di ieri. Dopo una lunga trattativa con il Brighton il centrocampista arriva in azzurro per 14 milioni di euro. Nei giorni precedenti all’acquisto è fortemente trapelata la volontà dello scozzese di trasferirsi nel capoluogo campano, aspetto che ha sicuramente influito alla fumata bianca.

Il triplo acquisto in attacco

Concludiamo il quadro dei nuovi arrivi con il reparto offensivo, che può contare su tre nuovi azzurri. Il primo è David Neres, acquistato poco più di una settimana fa. La cifra dell’affare è pari a 28 milioni. Con il Napoli Neres si fa notare fin da subito: nella prima sfida casalinga contro il Bologna è suo l’assist a Giovanni Simeone che sigla il goal del 3-0. Ancora, contro il Parma fornisce l’assist a Frank Anguissa per la rete della vittoria. Andando avanti c’è Romelu Lukaku; la nota ufficiale della SSC Napoli relativa al suo acquisto risale a due giorni fa, dopo un lungo confronto con il Chelsea. L’attaccante belga è stato probabilmente il giocatore più atteso dai tifosi azzurri ed anch’egli si è fatto notare il più presto possibile. È stato infatti l’autore della rete che ha portato al pareggio contro il Parma. Infine c’è l’inglese Scott McTominay, che è arrivato ieri nel club azzurro dopo ben otto stagioni con il Manchester United. Il Napoli lo ha acquistato per 30,5 milioni di euro.

