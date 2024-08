Napoli, Osimhen sarà fuori rosa fino a gennaio

Victor Osimhen dovrebbe restare a Napoli, ma la Società partenopea lo avrebbe messo fuori rosa almeno fino a gennaio.

Non sembrerebbe finita la permanenza di Victor Osimhen a Napoli. L’attaccante nigeriano sarebbe però fuori rosa, dunque non disputerà il campionato. Il giocatore è stato accostato a diversi club nel corso dell’intero mercato estivo, ma nessuna trattativa sarebbe andata in porto.

Sky Sport ha riportato che tale decisione da parte della Società sarebbe valida almeno fino a gennaio:

“Victor Osimhen è ufficialmente fuori dalla lista dei giocatori utilizzabili dal Napoli in serie A almeno fino a gennaio. La decisione del club è diventata ufficiale dopo la consegna dei giocatori alla Lega serie A. Nell’elenco non c’è nemmeno Mario Rui. I due calciatori hanno tempo di trovare una sistemazione nei paesi dove il mercato è ancora aperto per non rischiare di restare fermi fino a gennaio.”

