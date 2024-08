I tifosi vogliono vedere Lukaku, con il Parma andrà in panchina

I tifosi azzurri non vedono l’ora di vedere in campo Romelu Lukaku; contro il Parma però l’attaccante dovrebbe partire dalla panchina.

Manca sempre meno al debutto di Romelu Lukaku con il Napoli. Sembra però che i tifosi azzurri devono attendere ancora un po’, poiché nella sfida di questa sera contro il Parma potrebbe partire dalla panchina.

Di seguito le parole de Il Corriere dello Sport:

“Ha giocato con Anderlecht, Chelsea, Everton, United, Inter e Roma, è il miglior cannoniere della nazionale belga con 85 gol in 119 partite, e lo è anche in ognuna delle competizioni che contano (Mondiale, Europeo, Nations League). Da oggi dovrà aiutare la rinascita della squadra e del club: De Laurentiis, che per lui ha investito 30 milioni di euro più altri 15 legati alla futura rivendita, ha acquistato un centravanti di 31 anni come non era mai accaduto prima. Mai: non un prospetto dal valore in ascesa, bensì un campione affermato e maturo. Intanto Lukaku s’è allenato forte ieri e giovedì al centro sportivo di Castel Volturno con i nuovi compagni, oggi parteciperà alla rifinitura e poi alle 20.45 comincerà ufficialmente l’avventura contro il Parma. Andrà in panchina, tanto per iniziare.”

