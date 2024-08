Napoli-Parma, la probabili scelte di Conte

Il Corriere dello Sport ha riportato la probabile formazione del Napoli per la sfida di campionato contro il Parma.

Questa sera ci sarà la terza sfida di campionato per il Napoli di Antonio Conte; l’avversario sarà il Parma di Fabio Pecchia. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sulle probabili scelte del tecnico salentino.

Di seguito quanto si legge:

“Al centro del meccanismo offensivo Raspadori è in vantaggio su Simeone, così come Politano resiste con un passo avanti a David Neres nel ballottaggio sulla corsia destra. Non ci sono dubbi, invece, sull’ultimo interprete del tridente: Kvaratskhelia. Una partita vinta dal Napoli anche grazie ad una solidità difensiva figlia delle ottime prove di Meret in porta, Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno come linea difensiva e Mazzocchi e Olivera sulle corsie laterali con Anguissa e Lobotka al centro del campo. Tutti confermati per la seconda di fila al Maradona prima della sosta.”

