Calciomercato: Napoli su Demiral

Napoli su Demiral, il centrale difensivo Turco pare non rientri più nel progetto degli Orobici.

Come riportato da Sportmediaset le strade del club bergamasco e del difensore Turco Demiral sono divergenti. Il calciatore è stato utilizzato poco nell’ultima stagione e il Napoli sta monitorando la situazione mostrando interesse per il calciatore.

Si lavora per costruire il dopo Kim, sempre più probabile il suo addio, e Demiral potrebbe essere una valida alternativa, se non come titolare, bensì come primo rincalzo.

Fonte immagine flickr.com