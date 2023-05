Auriemma a sorpresa: “Vi svelo le cifre dell’offerta di rinnovo del Napoli a Zielinski”

Auriemma svela le cifre dell’offerta di rinnovo del Napoli per Zielinski

Calcio Napoli – Raffaele Auriemma nel corso di Si Gonfia La Rete, programma in onda sulla emittente Tele A, ha svelato l’offerta di rinnovo del Napoli per Zielinski. Ecco quanto ha dichiarato:

Auriemma:

“Vi do una notizia che non tutti conoscono. Piotr Zielinski è il calciatore del Napoli che ha guadagnato la cifra più alta: ben cinque milioni di euro. La società azzurra gli ha fatto lo stesso discorso che lo scorso anno fece ai vari Insigne e Mertens. Una riduzione dell’ingaggio della metà: 2.5 milioni di euro a stagione per rinnovargli il contratto”.

