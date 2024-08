La Gazzetta dello Sport – Mario Rui è un esubero: ora restano Arabia e Turchia

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Mario Rui. Il giocatore, durante questa sessione di calciomercato, ha rifiutato l’offerta da parte del San Paolo, club brasiliano. Oggi è ancora un giocatore del Napoli, ma messo fuori rosa.

Mario Rui, da eroe scudetto, è diventato un esubero che pesa a bilancio. Negli ultimi giorni si è allenato con Osimhen e Folorunsho (anche loro fuori dal progetto di Conte). Tuttavia, c’è ancora speranza nel mercato turco e arabo, a meno che il Napoli non decidesse di reintegrarlo fino a gennaio. In squadra è rimasto anche Folorunsho, poiché non si è sbloccata la trattativa con la Lazio, nelle ultime ore di mercato: anche lui può rimanere fuori rosa.

