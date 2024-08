Corriere del Mezzogiorno – Resiste l’idea Candreva, ma le alternative a Mazzocchi sono già due

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato del Napoli. Secondo le varie indiscrezioni, quest’ultimo potrebbe non essersi ancora concluso per i partenopei. Antonio Candreva è stato proposto come alternativa a Mazzocchi. Il club non ha subito accantonato l’idea, ma con la permanenza di Alessio Zerbin – che sembrava essere destinato al Monza -, e l’adattamento di Spinazzola in quel ruolo, le soluzioni sembrerebbero non mancare. A tutto c’è tempo, ora è il momento di pensare al campo, dopo l’ottima prestazione contro il Bologna.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

