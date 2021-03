Napoli, lussazione al dito per Kalidou Koulibaly in Senegal

Dal Senegal arrivano notizie su un infortunio subito dal difensore del Napoli Kalidou Koulibaly.

Kalidou Koulibaly si trova attualmente in Senegal in quanto è stato convocato dalla propria Nazionale. Il giocatore è giunto al ritiro martedì, ma sfortunatamente al primo allenamento ha subito una lussazione ad un dito della mano.

A dare ulteriori informazione è l’edizione odierna de Il Mattino:

“È arrivato martedì sera nel ritiro del Senegal nonostante la sua già annunciata assenza – contro il Congo sarà out perché squalificato -, ma probabilmente Kalidou Koulibaly potrebbe saltare anche la sfida della sua nazionale contro Eswatini. Il difensore azzurro, come riportato da diverse testate in Senegal, si è infortunato al primo allenamento con i suoi connazionali procurandosi una lussazione al dito della mano. Nulla di troppo serio per il napoletano che però non sarà rischiato da Cissé visto che nessuno dei match della nazionale sarà decisivo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiariello: “Il Napoli ha fatto un turnover pessimo, Meret così andrà via”

Paolo Del Genio: “Escluderei Allegri, Sarri vorrebbe una rivincita”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ascolta i suoni della natura: fanno bene alla salute