Paolo Del Genio: “Escluderei Allegri, Sarri vorrebbe una rivincita”

Paolo Del Genio attraverso i microfoni di Radio Goal, ha espresso il suo parere sulle voci che danno uno tra Allegri e Sarri come prossimo allenatore del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Per quanto riguarda le voci relative ad Allegri, dal mio punto di vista non lo tengo nemmeno in considerazione per il Napoli. Si parla di un progetto nuovo, con ingaggi più bassi, e con queste premesse si va a prendere uno come l’ex allenatore della Juventus? Non credo proprio. Con Allegri è praticamente impossibile fare questo progetto, per cui non mi sembra possa essere un profilo da valutare o da mettere in conto. Maurizio Sarri, invece è un nome particolare. Parliamo di un tecnico che è rimasto scottato dall’esperienza alla Juventus visto che non ha potuto esprimere il suo calcio secondo quelli che sono i suoi sistemi e canoni, e magari tornare al Napoli, senza i famosi calciatori di un certo livello, i top-players, per intenderci, potrebbe fare al caso suo.”

