Hysaj, l’agente: “Non resterà a Napoli, non abbiamo trovato l’accordo”

Hysaj, l’agente conferma l’addio del terzino azzurro

Ai microfoni di Si Gonfia la Rete è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, il quale ha confermato le indiscrezioni che vedono il suo assistito lontano da Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Sta giocando molto bene nonostante non abbia rinnovato col Napoli. Il calciatore è molto riconoscente al club, ai suoi tifosi, sta facendo pienamente il suo dovere. Penso sia tornato a grandissimi livelli, un po’ come accadeva ai tempi di Maurizio Sarri. Permanenza a Napoli? Ci siamo incontrati diverse volte con la dirigenza azzurra, ma per un motivo o per un altro non siamo riusciti a trovare un punto di incontro. Hysaj si trova a proprio agio in una difesa a quattro, ma penso che ci siano poche possibilità che il calciatore resti a Napoli, a prescindere dal nuovo mister.”

