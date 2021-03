Calciomercato, niente rinnovo per Maksimovic. Lazio in pole per il serbo

Calciomercato, Maksimovic verso la Lazio

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, il rapporto tra Nikola Maksimovic e il Napoli è destinato ad interrompersi a fine stagione. Il serbo avrebbe voluto rinnovare con la societaà azzurra, ma non si è trovato l’accordo economico per proseguire il rapporto. Per il serbo potrebbe esserci un futuro alla Lazio, dove in caso di conferma di Simone Inzaghi sarebbe il primo rinforzo per la difesa biancoceleste.

