Napoli, ADL pensa a Juric o Sarri. Allegri defilato

Napoli, ADL pensa a uno tra Juric e Sarri. Allegri resta defilato

Luca Marchetti attraverso i microfoni di Sky Sport, ha aggiornato la situazione in merito al prossimo allenatore del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Maurizio Sarri e Ivan Juric sono opzioni, ma avrebbero necessità diverse sul piano del mercato e del tipo di gioco. Sicuro, quindi, che Gennaro Gattuso andrà via? La qualificazione in Champions League può incidere parecchio. Può innescarsi un domino. La Fiorentina cerca allenatori. La qualificazione in Champions è una linea di fuoco che può determinare permanenze o divorzi in diverse società. A Napoli, però, c’è già l’idea di cambiare a prescindere. De Laurentiis ha fatto delle chiacchierate con Massimiliano Allegri, si sono sentiti al telefono. Il presidente ama parlare con altri allenatori per capire come funzioni il calcio, ma tra Allegri e De Laurentiis non è scattata la scintilla. De Laurentiis. Per Allegri escluderei chiaramente le squadre di media classifica. Se avrà una reale opportunità di tornare in Italia, la coglierà.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Prandelli – L’ultimo gentiluomo di questo calcio moderno

Bargiggia: “In caso di Champions, ADL andrà in pressing per trattenere Gattuso”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: India, pellegrinaggio sul Gange ridotto a un mese