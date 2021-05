UFFICIALE – Salernitana promossa in Serie A: le parole del tecnico Castori

Salernitana promossa in Serie A

Salernitana promossa in Serie A, l’eterna rivale campana della SSC Napoli è ufficialmente promossa grazie alla vittoria per 0-3 in casa del Pescara. Una promozione storica per la Salernitana, che nel nuovo millennio non ha mai disputato il massimo campionato italiano, la Serie A.

La classifica di Serie B vede la Salernitana seconda con 66 punti e l’Empoli che chiude primo a 70 punti. Sono queste due le squadre promosse senza partecipare ai Play-Off.

Subito pronte anche le magliette della Salernitana per la festa con la locuzione latica “Macte Animo”, che significa coraggio.

Ai microfoni di DAZN, il tecnico Fabrizio Castori ha festeggiato con queste parole:

“Una fortissima emozione e una grande gioia, sto provando. Un campionato molto difficile, siamo molto soddisfatti. Ed è bello raggiungere un obiettivo così in una piazza come questa. Se sono pronto per la Serie A? Assolutamente, non vedo l’ora”.

