Napoli, che numeri: nel girone di ritorno sono al secondo posto

L’edizione odierna di Repubblica si concentra sugli ultimi numeri del Napoli.

Il Napoli sembra essere uscito pian piano dalla crisi. La squadra allenata da Gattuso ha attraversato un periodo negativo a causa dei numerosi giocatori infortunati. Ora però la situazione sembra essere tornata alla normalità ed il club partenopeo ha di nuovo trovato continuità nelle vittorie.

Il quotidiano Repubblica analizza i numeri della squadra:

“Diciannove punti conquistati in nove giornate, con un bilancio di sei vittorie, un pareggio e due sconfitte. Solo l’Inter ha fatto meglio del Napoli nella prima metà del girone di ritorno ed è un dato statistico che smonta dalle fondamenta la valanga di accuse degli ultimi mesi: non suffragate dai numeri e ispirate evidentemente da giudizi superficiali, se non addirittura poco competenti. Altro che crisi. Dai dati emerge un altro dato eloquente: Ringhio ha la terza miglior difesa (29 gol subiti) e il terzo attacco (58 segnati) della A.”

