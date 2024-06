la Repubblica – Corbo: “Cedere Osimhen per uno più anziano come Lukaku. ADL deve riflettere”

Il giornalista Antonio Corbo, sulle pagine del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione su Romelu Lukaku: “È Lukaku, richiesto da Conte per sostituire Osimhen in lista di sbarco. Un fedelissimo di Conte nell’Inter può essere un innesto valido nel 3-5-2. Ma ha 31 anni dal 13 maggio, il suo arrivo sarebbe in deroga allo stile del Napoli che vanta talenti di avvenire, da Cavani a Lavezzi, Hamsik, Jorginho, Meret, Rrhamani, Osimhen e Kvaratskhelia. Cedere il 26enne Osimhen (25 partite, 15 gol) per il più anziano Lukaku (32 partite, 13 gol) con un ingaggio elevato merita una riflessione oltre che una trattativa”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Portiere Napoli: spunta nuovo nome, ancora un prestito per Caprile

Conte al Napoli, Trezeguet: “Vuole vincere al più presto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi