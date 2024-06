Portiere Napoli: spunta nuovo nome, ancora un prestito per Caprile

Elia Caprile potrebbe andare nuovamente in prestito per la prossima stagione: per il Napoli ci sarebbe una nuova opzione in porta.

Negli ultimi giorni si è parlato del ritorno di Elia Caprile al Napoli. L’estremo difensore ha infatti concluso la sua esperienza all’Empoli con la fine della stagione. Il giocatore ha anche rilasciato un’intervista di recente, affermando che vestire la magli del Napoli sarebbe il suo desiderio. Nonostante ciò tale ipotesi non sarebbe così scontata, al contrario il giovane potrebbe andare nuovamente in prestito.

Le ultime notizie a riguardo sono state rese note dall’edizione odierna de Il Mattino. Secondo il quotidiano campano Elia Caprile piacerebbe al Cagliari, mentre al Napoli potrebbe arrivare Lorenzo Montipò dal Verona. Come primo portiere sarebbe confermato Alex Meret.

Di seguito quanto si legge:

“Valzer in porta: se Caprile verrà girato in prestito (c’è il Cagliari), il Napoli potrebbe prendere Montipò dal Verona come vice di Meret (Pastorello ha appuntamento per il rinnovo fino al 2026).”

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com

