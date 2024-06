La Gazzetta dello Sport – L’effetto Conte si fa sentire: Lukaku scalpita e Dovbyk no alla Champions

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’effetto Conte al Napoli. L’allenatore ha già attirato l’attenzione di molti giocatori, spingendoli gradualmente verso il progetto partenopeo. Alcuni di loro, rinuncerebbero anche alla Champions, pur di vivere questa esperienza napoletana sotto la sua direzione.

Lukaku scalpita, sarebbe felicissimo di raggiungere il suo ex tecnico, per il quale ha una netta preferenza. Anche Artem Dovbyk rinuncerebbe alla Champions League con il Girona, per raggiungerlo ed avere un ruolo da protagonista con lui. Conte è garanzia di successo e di progetto vincente, anche se nulla può essere dato per scontato.

