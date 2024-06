Corriere dello Sport – Conte vuole Lukaku per sostituire Osimhen: Manna al lavoro

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse di Antonio Conte, per Romelu Lukaku. Il belga è il prescelto per sostituire il partente Victor Osimhen, tuttavia stavolta, il Chelsea non lo cederà in prestito come fatto con Inter e Roma, ma soltanto a titolo definitivo.

I Blues, entro il 30 giugno, hanno la necessità di realizzare incassi e plusvalenze, per soddisfare le regole del Fair Play finanziario inglese e rientrare nei parametri. I 37,5 milioni di sterline della clausola sarebbero una manna dal cielo, ma Manna, il ds del Napoli, punta ad abbattere i costi e aspetta di trovare una soluzione vantaggiosa.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Portiere Napoli: spunta nuovo nome, ancora un prestito per Caprile

Conte al Napoli, Trezeguet: “Vuole vincere al più presto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi