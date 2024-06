Conte al Napoli, Trezeguet: “Vuole vincere al più presto”

David Trezeguet ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Mattino ed ha parlato dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

Nel corso di un’intervista per il quotidiano Il Mattino l’ex attaccante David Trezeguet si è soffermato anche su Antonio Conte, arrivato da qualche giorno al Napoli.

Di seguito il suo pensiero:

“Antonio è un uomo molto particolare. Ha allenato la Juventus, poi l’Inter e ora vuole anche mettersi alla prova a Napoli. Il suo arrivo è stato una scarica di adrenalina: ha trasmesso un entusiasmo straordinario alla piazza. Non conosce mezze misure: il suo obiettivo è vincere lo scudetto al più presto, anzi subito. Si sentirà a suo agio al Napoli e darà quello che magari negli ultimi tempi mancava alla squadra. Che cosa, in particolare? Innanzitutto il carisma. Il professionista Conte, in aggiunta a quello che un allenatore già fa, darà l’impronta tecnica subito riconoscibile e interpreterà il ruolo di leader che è di importanza vitale dentro uno spogliatoio. Il gruppo individuerà subito in lui la guida, il faro, l’insegnamento. E quando lo interiorizza ciascun giocatore fino a diventare mentalità di squadra, ognuno sarà poi spinto a dare il meglio per il proprio allenatore e per la maglia.”

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Lorenzo-Napoli, martedì incontro con l’agente

La Juventus segue con attenzione il caso Di Lorenzo: le ultime

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi