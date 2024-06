La Juventus segue con attenzione il caso Di Lorenzo: le ultime

La Juventus continua a seguire con attenzione la situazione di Giovanni Di Lorenzo che vorrebbe lasciare il Napoli.

Il Capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo vorrebbe lasciare il club azzurro e la Juventus starebbe seguendo la vicenda ormai da tempo.

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato le ultime in merito:

“Giovanni Di Lorenzo non ha cambiato idea. Nonostante i tanti rumors circolati negli ultimi giorni, soprattutto dopo l’avvento ufficiale sulla panchina del Napoli di Antonio Conte, il terzino sta mantenendo la linea di pensiero intrapresa ormai da qualche settimana. Una fase di stallo che sta portando anche lo stesso Napoli a guardarsi intorno. Tanto che i dirigenti azzurri hanno chiesto informazioni per Bellanova del Torino (c’è in grande pressing anche la Roma) e Vanderson del Monaco. Il segnale di come tutte le parti in causa giochino, attualmente, su più tavoli. Lo stesso Di Lorenzo è a conoscenza del forte interesse nei suoi confronti da parte di Juventus e Inter. Rigorosamente in quest’ordine. De Laurentiis valuta 20 milioni il terzino, ma potrebbe anche provare ad utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a un giocatore gradito ad Antonio Conte. Ogni riferimento a Federico Chiesa non è puramente casuale. A quel punto, però, sarebbe la Vecchia Signora a pretendente un robusto conguaglio (15-20 milioni) da abbinare al cartellino di Di Lorenzo per dare il via libera. La Juve, infatti, andrebbe a rilevare l’attuale contratto in essere con la società azzurra, ovvero un quadriennale da 3,5 milioni a stagione.”

