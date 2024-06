Il Napoli chiederà al Chelsea il prestito per Lukaku

Romelu Lukaku sarebbe il primo nome sulla lista degli attaccanti che il Napoli vorrebbe per la prossima stagione.

Il Napoli vorrebbe chiedere al Chelsea il prestito per Romelu Lukaku, considerato il primo nome per sostituire l’attaccante in uscita Victor Osimhen.

Ne parla Il Corriere del Mezzogiorno:

“Romelu Lukaku è il primo obiettivo per l’attacco del Napoli. E l’attaccante belga, che sarà impegnato agli Europei, non ha mai nascosto la sua predilezione per Conte che lo ritiene l’erede di Osimhen. Il Napoli ci proverà con il Chelsea e la formula è quella del prestito, anche se il club londinese, per il fairplay finanziario, ha necessità di monetizzare entro il 30 giugno e chiede il pagamento dell’intera clausola del calciatore: 44 milioni di euro. Con l’ingaggio diviso tra le due parti, la società partenopea non si accollerebbe cosi una spesa ingente e potrebbe garantire un rinforzo di qualità e di sicuro rendimento. Non mancano le offerte al giocatore dalla Saudi Pro League, ma al momento l’attaccante ha altre priorità e non vorrebbe lasciare l’Europa.”

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com

