Napoli-Buongiorno, ecco quando il giocatore prenderà la decisione

Il quotidiano Tuttosport si è concentrato su Alessandro Buongiorno, uno degli obiettivi di mercato del Napoli.

Si continua a parlare del difensore del Torino Alessandro Buongiorno, uno degli obiettivi prioritari del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Secondo Tuttosport il giocatore prenderà la decisione dopo l’Europeo:

“Giovedì scorso, in un noto ristorante di Torino, Antonio Conte ha incontrato Alessandro Buongiorno. No, non appositamente, ma i due si sono ritrovati nello stesso posto, si sono notati, l’allenatore del Napoli si è alzato e a centro sala ha stretto la mano al difensore granata. Conte voleva farsi vedere apposta, mostrarsi carico a pallettoni per la nuova avventura napoletana e in pieno corteggiamento, per mandare un segnale forte e chiaro sulle ambizioni sue e del nuovo Napoli, milioni alla mano. Conte qualche parola interessata eccome se l’ha scambiata con Buongiorno. Testimoniandogli la sua stima, riempiendolo di complimenti, sunteggiandogli in poche parole i grandi piani di rilancio di De Laurentiis, la concretezza delle manovre del nuovo ds campano Manna, l’ingente disponibilità economica riversabile sul mercato: «Allora, Ale? Che dici? Vieni con me a Napoli? Faremo una grande squadra. Ti seguo da anni, la tua crescita è stata eccezionale, con me diventeresti ancor più bravo e forte, saresti un sicuro protagonista di una splendida stagione». L’agente di Buongiorno ha già dovuto chiarire la situazione a Manna, pur ascoltando con grande attenzione le proposte del ds del Napoli (un Napoli che ha già messo in conto di dover presentare, un giorno, un’offerta da almeno 40 milioni a Cairo, che però già adesso valuta Alessandro almeno 45). Tuttavia Buongiorno ha ribadito al suo agente di non voler prendere una decisione prima dell’Europeo.”

Fonte immagine in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lobotka fa mea culpa: ” In questa stagione avremmo reso un allenatore mediocre anche Guardiola”

Specchia: “Bellanova è il miglior esterno destro italiano, ci pensi Conte”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi