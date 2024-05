Udinese-Napoli, Cajuste: “Siamo tristi, i nostri tifosi sono unici”

Jens Cajuste, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio contro l’Udinese.

Il centrocampista del Napoli Jens Cajuste ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio avvenuto poco fa in trasferta contro l’Udinese.

Di seguito quanto dichiarato:

“C’è grande sconforto. L’allenatore, la squadra, tutti sono tristi per come è andata la serata. La stagione non è andata secondo le nostre aspettative, ci sono molti aspetti ed è difficile capire cosa non abbia funzionato, è complicato dare una lettura univoca a questa stagione Dobbiamo restare concentrati fino alla fine, dopo il gol del vantaggio è mancata un po’ di intensità, questi piccoli aspetti possono condizionare l’esito della gara.

Sulla squadra e la città azzurra afferma:

“Napoli è fantastica, la passione mostrata dai tifosi è unica, è un grande club, solo amore per Napoli. Sicuramente voglio fare tutto il possibile per far felici i tifosi.”

