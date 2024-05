Udinese-Napoli, Cannavaro: “Questo risultato può portare fiducia in vista delle prossime partite”

Udinese-Napoli, il commento di Fabio Cannavaro

Al termine della sfida tra Udinese e Napoli, terminata con il risultato di 1-1, il tecnico dei padroni di casa Fabio Cannavaro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco quanto dichiarato dall’allenatore dei friulani:

“Oltre all’aspetto tattico, mi è piaciuto l’atteggiamento. Il Napoli ha giocato per vincere e questo pareggio ha un sapore diverso, contro una squadra forte che per me è seconda solo all’Inter. Questo risultato può darci fiducia in vista delle prossime partite. Nel primo tempo siamo stati corti e stretti, finalizzando bene le occasioni che ci siamo creati. Nel secondo tempo sapevo che non dovevamo arretrare nei primi 15’, però poi quando c’è un giocatore come Osimhen gli basta toccare un pallone e fa gol. Poi ho deciso di fare qualche cambio per togliere un po’ di paura, ora abbiamo recuperato rispetto alla gara contro la Roma. Posso dire che la squadra adesso è viva. Un pareggio del genere ti regala convinzione, dobbiamo partire da questo con la consapevolezza che andremo a giocare su campi difficili. Ora però il destino è nelle nostre mani, sono contento delle risposte avute dalla squadra in così poco tempo.”

