Le parole di Calzona dopo il pareggio tra Udinese e Napoli

Udinese e Napoli pareggiano al Bluenergy Stadium ed il tecnico azzurro ha rilasciato qualche commento al termine del match.

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida contro l’Udinese conclusasi con un pareggio.

Di seguito le sue parole:

“Primo tempo quando trovi una linea a cinque la devi muovere, se no diventa un muro. Noi questo non l’abbiamo fatto. Chiedevo di andare in profondità e ci siamo andati poco. Ci siamo mossi molto poco. Poi nel secondo tempo abbiamo creato qualche occasione. È la quarta partita in cui ci manca la vittoria. È andata così. La mia richiesta era un possesso lontano dalla nostra porta perché sapevo che con la loro fisicità con qualche palla buttata dentro ci avrebbero messo in difficoltà. A tratti l’abbiamo fatto ma non sempre. Abbiamo concesso questa palla dentro, dobbiamo evitare di arrivare a questo punto. È chiaro che dovevamo fare il 2-0 perché in questa annata prendiamo sempre gol. Raddoppiando sarebbe stato più facile. Siamo mancati nell’uno contro uno. Politano ce l’ha, Lindstrom ha bisogno più di campo. Dovevamo muovere questa linea ma nel primo tempo non l’abbiamo fatto. Lenti nel girare palla. Non abbiamo fatto quello che dovevamo fare.”

Sul futuro del Napoli afferma:

“Per quanto riguarda il futuro del Napoli bisogna chiederlo alla dirigenza, è chiaro che abbiamo e avevamo le qualità per fare meglio. L’annata è stata deludente e disgraziata, ma dobbiamo assolutamente finire in bellezza questo campionato. Dispiace finire così anche perché la squadra è molto più ordinata. A tratti nel primo tempo siamo stati leziosi, ma la squadra ha trovato ordine ed è già abbastanza vista la stagione. Per quanto riguarda il mio futuro non mi è stato proposto niente, credo che se il Napoli prenderà un allenatore porterà il suo staff. Improponibile altrimenti una cosa del genere. Tutte queste voci sul futuro non fanno bene, ma bisogna accettarle. Napoli è una grande piazza, magari dopo una stagione così ci sta che girino tante voci. Ma ciò non è una giustificazione, ho ripetuto che c’è ancora una possibilità di raggiungere l’Europa. Qualcosina abbiamo migliorato, ma non basta. Dobbiamo fare di più per vincere queste partite. Abbiamo anche creato, la squadra continua a fare un buon possesso palla, a tratti sterile. Dobbiamo essere più incisivi, nel secondo tempo l’abbiamo fatto ma dobbiamo evitare finali di partita dove la partita si sporca.”

