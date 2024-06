Napoli su Gimenez, presentata un’offerta di 35 milioni

Secondo il quotidiano Tuttosport il Napoli avrebbe presentato un’offerta per Santiago Gimenez pari a 35 milioni.

Il Napoli ha iniziato guardarsi intorno sul mercato già da un po’ e tra i giocatori interessanti per il club ci sarebbe Santiago Gimenez. Il Napoli avrebbe già presentato un offerta al Feyenoord per l’attaccante, soprattutto per battere la concorrenza di Milan e Tottenham.

Di seguito quanto si legge dall’edizione odierna di Tuttosport:

“La dirigenza azzurra è al lavoro e ha presentato una prima offerta di 35 milioni di euro. Gyokeres potrebbe essere una soluzione se lo Sporting abbasserà le pretese. Il futuro dipende in gran parte dalla cessione di Victor Osimhen, poiché al momento nessun club è disposto a pagare interamente la clausola di 130 milioni di euro.”

