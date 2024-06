L’Italia si allena prima della Bosnia, Meret lavora a parte

L’estremo difensore del Napoli Alex Meret si è allenato individualmente prima della sfida tra Italia e Bosnia.

Il portiere del Napoli Alex Meret prenderà parte all’Europeo con l’Italia di Luciano Spalletti. Nonostante la convocazione non sarebbe attualmente al meglio della sua forma fisica, infatti nella giornata di oggi si sarebbe allenato a parte insieme a Nicolò Barella.

Di seguito le ultime riportate da Tuttomercatoweb:

“Rifinitura in corso per la Nazionale alla vigilia della sfida contro la Bosnia, ultimo test amichevole prima di volare in Germania. Nella prima parte di allenamento, Spalletti ha lavorato con una partitella a metà campo 12 contro 12. Da una parte la formazione con la casacca gialla: Vicario; Darmian, Gatti, Buongiorno; Bellanova, Calafiori, Jorginho, Fagioli, Cambiaso; Frattesi, Chiesa; Scamacca. Dall’altra quella con la casacca blu: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; El Shaarawy, Folorunsho, Cristante, Dimarco; Raspadori, Pellegrini, Zaccagni; Retegui. Ancora lavoro differenziato per Barella e Meret, alle prese con il recuperi dei rispettivi problemi fisici. Filtra comunque ottimismo per entrambi, in vista dell’inizio della rassegna continentale che per l’Italia inizierà sabato 15 contro l’Albania.”

Fonte immagine in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lobotka fa mea culpa: ” In questa stagione avremmo reso un allenatore mediocre anche Guardiola”

Specchia: “Bellanova è il miglior esterno destro italiano, ci pensi Conte”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi