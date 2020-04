UFFICIALE – Stagione finita in Belgio: classifica congelata, titolo assegnato al Brugge

Stagione finita in Belgio, classifica congelata questa la decisione dela federazione che ha assegnato il titolo al Club Brugge squadra in testa al torneo.

Stagione finita in Belgio, classifica congelata: titolo assegnato al Brugge

Ultimissime calcio – Stagione finita in Belgio, classifica congelata. La Federazione belga, tramite un comunicato, ha preso una decisione forte in merito alla Jupiler Pro League, ,il massimo campionato di calcio belga. In particolare, nel comunicato si legge: “Si è deciso che il campionato non potrà riprendere in tempi accettabili e che quindi la classifica finale è e sarà quella attuale”. Una decisione, quindi, che assegna il titolo al Club Brugge, squadra in testa al torneo con 15 punti di vantaggio sul Gent.

