Il ministro Spadafora annuncia: “Ci sarà un piano straordinario, per maggio”

Il ministro Spadafora annuncia che ci sarà un piano straordinario per ripartire a maggio, sperando di essere fuori dall’emergenza Coronavirus.

Ultimissime calcio Napoli – Il ministro Vincenzo Spadafora, annuncia:

“Ci sarà un piano straordinario per le iniziative che devono partire da maggio, cioè da quando speriamo di poter essere fuori dall’emergenza coronavirus per pensare al futuro. Ma per poter ripartire da maggio, bisogna che a quella data tutte le realtà sportive possano arrivare con le risorse necessarie”.

