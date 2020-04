Calciomercato Napoli, rottura totale con Milik: le ultime

Il futuro di Arek Milik appare sempre più lontano da Napoli. Il polacco, in scadenza nel 2021, ha avanzato pretese importanti in sede di negoziazione per il rinnovo contrattuale. Il Napoli, dal canto suo, ha da tempo deciso di guardarsi attorno ed ha iniziato a sfogliare la margherita per il possibile sostituto. Ecco le ultime sulla situazione MIlik dalle colonne odierne di Tuttosport.

Milik ha deciso di lasciare il Napoli, avendo prospettato una richiesta-choc per il rinnovo (5 milioni a stagione ed una clausola rescissoria da massimo 50 milioni) e sarà messo in vendita al miglior offerente.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli – Sirigu prima scelta ma c’è anche Juan Musso

Tesoretto Napoli – Adl non soffre l’emergenza

Taglio stipendi Juventus, emergono ulteriori dubbi

FIFA – Pronto piano Marshall per salvare il calcio

Chiariello:”I calciatori diano un segnale forte, rinunciate agli stipendi”

Il Milan vuole Milik, ecco la richiesta di Adl

Il Napoli cerca un nuovo terzino, ipotesi Kurzawa

Coronavirus, il bollettino delle 18 – Anche oggi più di 800 morti

Gabbiadini: “Sto bene, ho ripreso ad allenarmi: aiuto l’ospedale di Genova”

CONTENUTI EXTRA