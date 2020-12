Luigi Riccio a Sky: “Stasera non siamo stati bravi ma non facciamo drammi, questi non siamo noi”

Il vice allenatore degli azzurri ha parlato ai microfoni di Sky al termine di Lazio-Napoli

Luigi Riccio, vice allenatore degli azzurri ha parlato ai microfoni di Sky Sport al posto di Gennaro Gattuso nel post partita di Lazio-Napoli, terminata 2-0 per i padroni di casa.

Queste le sue parole:

“Rino sta combattendo con quel problema all’occhio, ne avrà ancora per qualche giorno e poi speriamo torni tutto come prima”.

“Lozano? Ha preso una botta alla caviglia sinistra, speriamo non sia niente di grave” (Dallo studio poi arriva un aggiornamento su Lozano, che è stato portato a Villa Stuart dopo l’infortunio, ndr)

Come si spiega la prestazione di stasera, una sconfitta diversa rispetto a quella contro l’Inter, è un passo indietro? “Si, è un passo indietro rispetto ad altre prestazioni che abbiamo fatto, non siamo stati noi questa sera, siamo stati poco brillanti e molto prevedibili nelle nostre giocate. Abbiamo perso tanti palloni, soprattutto nella prima parte, la Lazio poi è molto brava a guadagnare campo velocemente”.

Il Napoli ha sempre dimostrato un grande carattere e un grande temperamento, stasera è mancato, può essere l’aspetto che preoccupa di più? “Non facciamo drammi, siamo dispiaciuti perché abbiamo perso male una partita contro una nostra diretta concorrente, ma sicuramente non facciamo drammi, dobbiamo rimanere lucidi, sappiamo di non essere questi. Siamo stati leggeri e brutti in tante occasioni, per questo abbiamo bisogno di riprenderci subito, già da mercoledì.

Quest’ anno il gioco del Napoli è cambiato, come scegliete i centrocampisti in base all’avversario o allo stato di forma? “Demme ha dato molto nelle ultime partite, volevamo farlo rifiatare un po’ e sfruttare la qualità di Fabian e Zielinski ai lati e alle spalle di Escalante (centrocampista della Lazio, ndr), purtroppo ci siamo arrivati troppo lenti, con fatica, ci abbassavamo troppo e poi mancavamo negli ultimi 20 metri, non siamo stati quelli che dovevamo essere”.

Le sue parole ricordano quelle di Gattuso al termine di Napoli-Milan, che si lamentò dell’atteggiamento della squadra, è stato un problema di atteggiamento anche stasera o vale il discorso degli attenuanti dopo la partita di mercoledì scorso (Inter-Napoli, ndr)? “Cercare alibi sarebbe troppo facile, noi ci aspettiamo di più. La nostra è sicuramente una squadra seria e che ha tanta abnegazione in quello che fa ma questa sera non sono riusciti a raggiungere gli standard soliti. Vogliamo di più, il Mister pretende di più e vorrà sicuramente vedere un inversione di marcia già dalla prossima partita contro il Torino”.

Il primo gol? “E’ stato tutto troppo facile per Marusic, ha avuto tutto il tempo di mirare e mettere la palla in mezzo, certo magari in area potevamo marcare meglio, ma il problema principale è stato lasciare toppa libertà sul cross”.

Alessandro Santacroce

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, Llorente via a costo zero: il Milan ed un altro club studiano il colpo

Inzaghi avvisa il Napoli: “Abbiamo voglia di far bene, risponderemo con i fatti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ricky Martin mostra una nuova foto del piccolo Renn, il suo quarto figlio