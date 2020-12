Inzaghi avvisa il Napoli: “Abbiamo voglia di far bene, risponderemo con i fatti”

Simone Inzaghi avvisa il Napoli

Simone Inzaghi alla vigilia della sfida tra la Lazio e il Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecoc quanto dichiarato:

“Stiamo subendo di più ma è un discorso di squadra, perché i difensori sono rimasti gli stessi. L’anno scorso eravamo una delle migliori difese della Serie A. Parlo molto con la squadra, abbiamo analizzato come giusto che sia il cammino in campionato. Ci manca qualche punto. Sono sicuro che risponderemo con i fatti, come abbiamo fatto in questi anni. La squadra ha voglia di fare bene”.

