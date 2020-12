Gomez, rottura totale con l’Atalanta. Il Napoli vuole provarci

Gomez, con l’Atalanta sarà addio

Il Papu Gomez ha rotto del tutto con l’Atalanta, tanto da chiedere la cessione già a Gennaio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, tra i club interessati al capitano della Dea c’è anche il Napoli. L’intenzione del giocatore è quella di chiedere di liberarsi a zero, ma il club non è della stessa idea. Il club azzurro resta alla finestra, cercando di capire l’evolversi della situazione. Oltre al Napoli, si registra anche l’interesse della Roma e dell’Inter.

