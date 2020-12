Lazio-Napoli, le scelte di Gattuso

Lazio-Napoli si avvicina, ma Gattuso ha ancora due dubbi su chi schierare dal 1° minuto contro i biancocelesti. Ospina dovrebbe spuntarla su Meret, con il colombiano che verrà confermato titolare. In difesa la coppia centrale sarà formata da Manolas e Koulibaly, sugli esterni spazio a Mario Rui e Di Lorenzo. A centrocampo è ballottaggio tra Demme e Fabian Ruiz, con Bakayoko sicuro del posto. Alla fine dovrebbe spuntarla lo spagnolo. In attacco scelte obbligate per Gattuso, viste le assenze di Osimhen, Mertens e dello squalificato Insigne. Al centro del reparto offensivo azzurro ci sarà Petagna, con Zielinski alle sue spalle. Lozano sagirà sull’out sinistro, mentre Politano verrà schierato a destra.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano, Petagna

