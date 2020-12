Suarez conferma, aveva firmato un contratto preliminare con la Juventus

Suarez, arriva un’altra conferma

Luis Suarez, secondo quanto riportato dal Corriere dell’Umbria, è stato interrogato dalla procura di Perugia per far luce sul suo esame per la cittadinanza italiana. Oltre ad aver confermato di essere a conoscenze delle domande in anticipo, avrebbe confermato che in quel periodo aveva firmato un preliminare di contratto con la Juventus. Con precisione, secondo il quotidiano, la firma sarebbe avvenuta alla fine del mese di Agosto. Lo stesso ex Barcellona, ha poi confermato che intorno al 14 Settembre Paratici attraverso una telefonata avrebbe poi fatto saltare l’accordo.

