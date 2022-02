Spalletti recupera Politano, l’esterno azzurro sarà in panchina a Cagliari

Buone notizie, Spalletti recupera Politano

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Matteo Politano dovrebbe essere tra i disponibili per la trasferta di Cagliari. L’esterno azzurro dovrebbe figurate nell’elenco dei convocati, dopo aver smaltito il problema muscolare che gli costò l’uscita anticipata contro l’Inter. Politano partirà dalla panchina, magari ritagliandosi uno spezzone a gara in corso.

