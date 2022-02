QUESTIONE DI MODULI – Cagliari-Napoli: previsione tattica e probabili formazioni

Dopo la trasferta di Europa League a Barcellona il Napoli si prepara ad affrontare il Cagliari in campionato.

Lunedì 21 febbraio il Napoli sarà ospite allo stadio Unipol Domus per sfidare il Cagliari nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Soltanto due giorni fa la squadra ha dimostrato tutto il suo potenziale nella sfida di Europa League contro il Barcellona, in cui ha mantenuto il vantaggio per buona parte della gara, terminata poi con un pari.

Dopo la suddetta prestazione più che positiva, tocca tenere testa nuovamente al campionato e tentare di guadagnare qualche posizione in classifica. Gli azzurri sono attualmente al terzo posto con 53 punti, il Milan dista solo una lunghezza mentre la capolista Inter è a quota 55. La conquista di altri tre punti potrebbe coincidere dunque con un eventuale sorpasso in classifica. Situazione totalmente diversa per la squadra sarda, che occupa il 17° posto della classifica, per questo motivo anche dall’altra parte c’è tanto bisogno di vincere.

Il Napoli di Spalletti

In casa Napoli la situazione non è proprio d’oro: la squadra di Luciano Spalletti dovrà fare a meno di qualche giocatore. Tra essi c’è in primis Zambo Anguissa a causa di un infortunio rimediato durante il match di Europa League. La stessa sorte riguarda Hirving Lozano che attualmente sta combattendo con la lussazione della spalla. Continua ad essere assente anche Stanislav Lobotka a causa di una lezione al bicipite femorale della coscia destra.

Di seguito i possibili undici titolari della gara: NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Mertens.

Il Cagliari di Mazzarri

La situazione non è migliore in casa del club sardo, che deve fare i conti con ben sette indisponibili a causa di differenti infortuni. Scendendo nei partocolari: Ceter, Nandez e Strootman devono fare i conti con un problema al ginocchio. Diversa la situazione di Carboni che sta attualmente combattendo con un problema alla caviglia, mentre Walukiewicz ha da poco subito un operazione all’anca. Ancora: l’ex giocatore del Napoli Rog è indisponibile fino a fine marzo a causa della rottura del crociato; infine c’è la condizione di Lovato da valutare a causa di un fastidio al flessore.

Considerando ciò, ecco la probabile formazione che andrà a scegliere Walter Mazzarri: CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Goldaniga, Obert; Bellanova, Grassi, Baselli, Marin, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro.

Tattica Cagliari-Napoli

Per la sfida di lunedì sera il Napoli potrà contare su un organico che nell’ultima gara ha certamente dimostrato di essere compatto. Il quartetto difensivo ha sempre dato grandi soddisfazioni, inoltre Dries Mertens può trovare la giocata perfetta quando meno lo si aspetta. Tuttavia il Cagliari non è un organico da sottovalutare: l’attuale allenatore è una vecchia conoscenza dei partenopei, per questo motivo conosce molto bene determinati giocatori azzurri.

Maria Marinelli

