Il Mattino – Itakura e Hancko nel mirino del Napoli: uno dei due sostituirà Kim.

Kim è prossimo all’addio, perché il Bayern Monaco è pronto all’assalto. Intanto il Napoli si tutela, soprattutto per garantire a Rudi Garcia un degno erede del coreano. Il primo nome in lista è quello di David Hancko, 25enne del Feyenord, lui è quello che fa più gola dopo aver vinto l’Eredivisie, è già titolare con la Slovacchia di Calzona, ma su di lui c’è anche il Newcastle. L’altro profilo è quello di Kō Itakura, 26enne giapponese del Borussia Mönchengladbach. La sua vetrina è stato il Mondiale in Qatar. Il quotidiano, inoltre, evidenzia che entrambi hanno le caratteristiche adatte per poter giocare accanto a Rrahmani, per questo motivo sono stati messi in cima alla lista dei desideri di De Laurentiis.

